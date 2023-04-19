"Я думаю, что первый шаг сделан. Неправильный шаг, но он сделан. Мы не можем обвинять менеджеров, если мы не берем на себя ответственность. Это тяжелый период для Челси, с большим количеством нерешительности. Смена владельца, приход новых игроков – нам пришлось увеличить размер раздевалки, потому что это не соответствовало размеру отряда.

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Положительным моментом является то, что в команде есть отличные игроки, но, с другой стороны, всегда есть игроки, которые будут недовольны. Всегда найдется кто-то расстроенный, потому что не каждый может играть. Менеджер может выбрать только 11 игроков в стартовый состав из 30-ти с чем-то – это тяжело. Некоторые не могут попасть в команду, мы подписали восемь игроков в январе, нам нужно остановиться и разработать стратегию, иначе в следующем сезоне мы можем совершить те же ошибки

Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов. У меня остался всего год до конца моего контракта, и моя карьера подходит к концу. Это очень грустный день. Но я думаю, что мы должны продолжать работаю над тем, чтобы выиграть как можно больше матчей до конца сезона", – приводит слова Тьягу Силвы Goal.

Заметим, что Челси дважды проиграл Реалу со счетом 2:0 и вылетел из Лиги чемпионов. Ситуация в АПЛ печальная – 11 место и 39 пунктов, поэтому в следующем сезоне лондонцы не выйдут в ЛЧ.

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