Напомним, Шахтер запрыгнул в групповой турнир Лиги чемпионов, вырвав ничью у Монако. Основное время поединка на ОСК Металлист завершилось со счетом 1:2, но в экстра-тайме подопечные Роберто Де Дзерби забили спасительный гол.

"Было такое, предынфарктное состояние. Честно говоря, сам не понял, как мы из этого вышли, потому что после первого тайма ситуация была сложной. Главное, что мы прошли дальше и теперь играем в группе. Хотел бы поздравить всех болельщиков, клуб, президента клуба. Это был один из ключевых матчей в сезоне, и мы были успешными, иногда и удача была на стороне Шахтера. Думаю, матчи группового этапа Лиги чемпионов будут значительно эффектнее, чем сегодняшний.

Шахтер – Монако – 2:2 – видео голов и обзор матча

В первом тайме мы не играли в свой футбол. Несколько ключевых футболистов отключились. Было сложно в такой ситуации демонстрировать наш футбол. В первом тайме Монако показал, насколько они сильны, эффективны, как умеют играть в футбол. Первый тайм полностью был за ними – это даже не обсуждается. В нашей команде много молодых ребят, игра была очень ответственной, и, возможно, кто-то из них выключался. Но это приходит только с количеством матчей и опытом. Я думаю, от игры к игре мы будем становиться сильнее, и таких моментов, как сегодня, уже не будет. Опять же, первый тайм однозначно за Монако, во втором мы моментами играли достаточно неплохо.

В перерыве думал о том, чтобы как можно быстрее закончить эту игру, ведь по первому тайму было такое впечатление, что двумя голами в наши ворота это не закончится. Однако, думаю, в перерыве Роберто Де Дзерби очень хорошо поговорил с нашими ребятами, и мы ситуацию изменили. Я ждал перерыва только для того, чтобы наш тренер проделал хорошую подготовительную работу с футболистами перед вторым таймом.

Кого хотел бы в соперники? В группе легких команд нет – это же Лига чемпионов. Выбирать сложно. Можно встретиться с ПСЖ, например, там хороший подбор футболистов, нашим болельщикам будет интересно", – цитирует Сергея Палкина официальный сайт Шахтера.

Жеребьевка группового турнира ЛЧ 2021/22 состоится сегодня, 26 августа. Начало – в 19:00 по Киеву. Шахтер попал в третью корзину, Динамо – в четвертую.

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