Нагадаємо, Шахтар застрибнув у груповий турнір Ліги чемпіонів, вирвавши нічию у Монако. Основний час поєдинку на ОСК Металіст завершився з рахунком 1:2, але в екстра-таймі підопічні Роберто Де Дзербі забили рятівний гол.

"Був такий, передінфарктний стан. Чесно кажучи, сам не зрозумів, як ми з цього вийшли, тому що після першого тайму ситуація була складною. Головне, що ми пройшли далі й тепер граємо в групі. Хотів би привітати всіх уболівальників, клуб, президента клубу. Це був один із ключових матчів у сезоні, і ми були успішними, подекуди й удача була на боці Шахтаря. Гадаю, матчі групового етапу Ліги чемпіонів будуть значно ефектнішими, ніж сьогоднішній.

Шахтар – Монако – 2:2 – відео голів та огляд матчу

У першому таймі ми не грали у свій футбол. Кілька ключових футболістів вимкнулись. Було складно за такої ситуації демонструвати наш футбол. У першому таймі Монако показав, наскільки вони сильні, ефективні, як уміють грати в футбол. Перший тайм цілковито був за ними – це навіть не обговорюється. У нашій команді багато молодих хлопців, гра була дуже відповідальною, і, можливо, хтось із них вимикався. Але це приходить лише з кількістю матчів і досвідом. Я гадаю, від гри до гри ми ставатимемо сильнішими, й таких моментів, як сьогодні, вже не буде. Знову ж, перший тайм однозначно за Монако, в другому ми моментами грали досить непогано.



У перерві думав про те, щоб якомога швидше закінчити цю гру, адже за першим таймом було таке враження, що двома голами в наші ворота це не завершиться. Проте, гадаю, в перерві Роберто Де Дзербі дуже добре поговорив з нашими хлопцями, і ми ситуацію змінили. Я чекав перерви тільки для того, щоб наш тренер здійснив гарну підготовчу роботу з футболістами перед другим таймом.

Кого хотів би у суперники? У групі легких команд немає – це ж Ліга чемпіонів. Обирати складно. Можна зустрітися з ПСЖ, наприклад, там гарний підбір футболістів, нашим уболівальникам буде цікаво", – цитує Сергія Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Жеребкування групового турніру ЛЧ 2021/22 відбудеться сьогодні, 26 серпня. Початок – о 19:00 за Києвом. Шахтар потрапив у третій кошик, Динамо – в четвертий.

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