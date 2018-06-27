П. Шмейхель: Неймар – главная проблема сборной Бразилии

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель поделился мнением об игре нападающего Бразилии Неймара на групповом этапе чемпионата мира-2018.

По мнению Шмейхеля, Неймар не показывают зрелищной игры, сообщает портал RT.

"Неймар, на мой взгляд, выступает посредственно. Честно говоря, я вижу в нем главную проблему бразильцев.

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Он использует чемпионат, чтобы убедить всех нас, болельщиков, что он лучший игрок в мире. Ни к чему хорошему это не приводит. Вместо того чтобы играть за сборную, Неймар играет за себя.

Он показывает изощренные приемы, выбирает невероятные варианты. Все это выглядит хорошо, если срабатывает, а иначе – просто ужасно ", – сказал Шмейхель.