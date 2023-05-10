Альф-Інге Холанд, тато норвезького нападника Манчестер Сіті, не надто виховано поводився під час поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала (1:1).

На Сантьяго Бернабеу переглянути дуель манчестерців і мадридців завітав Холанд-старший. Сидів він у віп-ложі, в якій в один момент почав поводитись доволі неоднозначно.

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Спершу фанати "бланкос" провокували Альфа-Інге, а потім він їм відповів – емоційно жестикулював, демонстративно затуляв вуха та навіть кидався арахісом, повідомляє Metro.

За свої дії колишній футболіст збірної Норвегії поплатився чи не одразу – з віп-ложі його вивели охоронці. "Прощавай", – задоволено кричали трибуни.

O pai de Haaland foi expulso de um camarote no Bernabéu após alegadamente atirar comida e provocar os adeptos. pic.twitter.com/hkMmltQNHn — B24 (@B24PT) May 10, 2023

El padre de Haaland le ha hecho un corte de mangas a la afición en el Bernabéu



pic.twitter.com/m0NzFNioeg — ᴀᴅʀɪᴀ́ɴ sᴀ́ɴᴄʜᴇᴢ (@_AdrianSnchz) May 9, 2023

Нагадаємо, матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться 17 травня. За другу путівку у фінал борються Мілан та Інтер.

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