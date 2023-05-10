Батько Холанда оскандалився під час матчу з Реалом – кидався їжею та був миттєво покараний
Альф-Інге Холанд, тато норвезького нападника Манчестер Сіті, не надто виховано поводився під час поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала (1:1).
На Сантьяго Бернабеу переглянути дуель манчестерців і мадридців завітав Холанд-старший. Сидів він у віп-ложі, в якій в один момент почав поводитись доволі неоднозначно.
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Спершу фанати "бланкос" провокували Альфа-Інге, а потім він їм відповів – емоційно жестикулював, демонстративно затуляв вуха та навіть кидався арахісом, повідомляє Metro.
За свої дії колишній футболіст збірної Норвегії поплатився чи не одразу – з віп-ложі його вивели охоронці. "Прощавай", – задоволено кричали трибуни.
Нагадаємо, матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Реалом відбудеться 17 травня. За другу путівку у фінал борються Мілан та Інтер.
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