Манчестер Сити подходил к матчу полуфинала ЛЧ в прекрасной кадровой и стратегической ситуации. Все лидеры "горожан" были здоровы и готовы к поединку с ПСЖ, а в Париже команда праздновала волевую победу со счетом 2:1 – таким образом, французы для прохода в финал должны были забивать минимум два гола, при этом не пропуская. Между тем, у Почеттино сломался Мбаппе, которого пришлось оставить в запасе, а из-за дисквалификации вылетел основной опорник Гуйе.

Манчестер Сити - ПСЖ: онлайн-трансляция матча полуфинала Лиги чемпионов с участием Зинченко

Впрочем, у парижан было кем заменить лидеров. Позицию Гуйе в центре поля закрыл Эррера, а на острие атаки вышел Икарди – во всем остальном гости не удивили. Неймар и Ди Мария играли на флангах, Верратти формально располагался под нападающим (но менял позиции при прессинге и обороне), а слева в защите вместо юного Баккера стартовал Диалло. Пеп Гвардиола, в свою очередь, повторил состав с парижской встречи, за исключением двух звеньев – Зинченко начал матч в основе, оставив на банке Канселу, а в центре вместо креативного Родри вышел разрушительный Фернандиньо.

Поле "Этихад Стэдиум" поразило футболистов майским снегом, на котором футболисты с первых минут начали скользить. Интересней всего то, что первыми к газону привыкли гости: после нескольких минут разведки они начали обострять игру через левый фланг – на 5-й минуте с угла штрафной пробивали Неймар и Ди Мария (удары накрыли), на 6-й Анхель обыграл защитника и упал почти на линии штрафной, а на 7-й ПСЖ заработал пенальти за руку Зинченко! К счастью для "горожан", VAR вмешался в ситуацию. Мяч попал в плечо украинцу, поэтому "11-метровый" отменили.

Ответ Манчестер Сити шокировала парижан. На 11-й минуте Зинченко принял фантастическую диагональ от Эдерсона, прорвался по левому флангу и выкатил передачу в спины защитникам на Де Брюйне. Кевин пробил с линии штрафной, но удар заблокировали – впрочем, мяч отскочил к Марезу на правый край. Рияд оторвался от Кимпембе и с острого угла прошил Наваса – 1:0! Впрочем, глобально этот гол ничего не изменил, ведь ПСЖ все равно необходимо было забивать дважды.

Французы, получив по носу, вернули инициативу и пошли отыгрываться. Манчестер Сити пытался сдержать соперника компактной и плотной обороной, однако подопечные Почеттино проходили давление хозяев через разрезные передачи Паредеса и дриблинг Неймара. В частности, на 15-й минуте вырвался из-под опеки четырех "горожан" и получил по ногам перед штрафной - Ней при ударе с него задел стенку, заработав угловой. После его розыгрыша последовала подача с левого фланга точно на голову Маркиньоса – центрбэк замкнул, попав в перекладину! Еще через три минуты забивать мог Ди Мария, который отобрал мяч у Бернарду Силвы после вбрасывания от Эдерсона, после чего пробил по пустым воротам. Мяч пролетел в сантиметрах от правой штанги!

В середине первого тайма Манчестер Сити удалось выровнять ход встречи. Около 20 минут на поле продолжалась позиционная борьба с кучей микроэпизодов. В целом, ПСЖ в этот период лучше работал с мячом и больше атаковал, однако хозяева довольно уверенно держали соперника на дистанции – как следствие, у Парижа можно вспомнить только удар Эрреры с линии штрафной. Андер запустил мяч над ближней девяткой.

Сити неплохо контратаковал, создав несколько полумоментов, но первую реальную возможность закрыть игру "горожане" создали только в компенсированное время – это Марез ворвался на правый край штрафной и пробил с острого угла – Навас парировал! Затем Бернарду Силва подхватил отскок и закрутил мяч в дальний угол, но мяч рикошетом пролетел рядом со штангой. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе хозяев в счете.

Второй тайм начался без замен, но при явном преимуществе ПСЖ в активности. Парижане стартовали очень круто, создавая момент за моментом, однако оборона "горожан" откровенно вытянула на себе этот период игры. Так, уже на 48-й минуте Ди Мария пробил метров с 24-х, но Стоунз накрыл удар, а Зинченко выбил отскок, не дав Икарди зацепиться за него. На 55-й же Неймар ворвался в штрафную, уложил на газон Диаша и выстрелил с близкой дистанции, однако Зинченко успел заблокировать его! Между этими эпизодами у французов прошло несколько хороших выпадов без завершения.

Манчестер Сити, однако, отвечал крутыми контратаками. На 54-й минуте закрывать матч мог Фоден, получивший разрезной пас от Де Брюйне и вырвался один на один с Навасом, но переиграть Кейлора не удалось. Через минуту Фил пробивал с дальней дистанции, но получилось по центру – Навас справился. В конце концов, низкое внимание к юному хавбеку убило ПСЖ на 63-й минуте, а помог в этом наш Зинченко!

Александр после стандарта французов начал контратаку, выбив мяч в ноги де Брюйне – после этого Кевин пошел в прорыв по центру. В завершении эпизода бельгиец отдал пас на левый край штрафной под прострел Фодену, а Марез замкнул его на дальней штанге. 2:0!

После этого ПСЖ перестал играть в футбол. На 66-й минуте Паредес от отчаяния выстрелил мимо метров с 35-ти, а уже на 69-й французы остались в меньшинстве. Удаление заработал Ди Мария, который потолкался с Фернандиньо на фланге, а перед вбрасыванием из аута резко ударил его в голень. Еще через две минуты Верратти срезал Фодена, а Паредес в голову уже лежачего Фила бросился мячом – Зинченко в ответ едва не устроил драку с Леандро. В итоге, все трое получили желтые карточки. До самого конца встречи парижане продолжали бросаться в агрессивные подкаты и бить соперников в необязательных ситуациях, за что частенько прилетали аналогичные ответы.

Впрочем, Манчестер Сити пытался добить ПСЖ голами, а не фолами. Так, на 74-й минуте Марез ворвался в штрафную на дриблинге и пробил метров с 11-ти, но удар в последний момент накрыли. На 77-й Фоден обыграл Кимпембе и мощно выстрелил в правую штангу, а еще через три минуты Фил принял пас от Фернандиньо и нанес удар из пределов полукруга – Навас парировал. Кроме того, у "горожан" прошло несколько перспективных атак без завершения. К сожалению для хозяев, забить хотя бы еще один гол им так и не удалось.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Манчестер Сити. Подопечные Пепа Гвардиолы стали первым финалистом Лиги чемпионов – их соперником станет победитель матча между Челси и Реалом.

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