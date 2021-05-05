Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен: УЕФА выбрал игрока матча – это не Марез или Зинченко
Организатор Лиги чемпионов выделил неочевидного героя ответного матча 1/2 финала турнира между английским Манчестер Сити и французским ПСЖ.
Лучшим игроком поединка на Этихаде стал защитник "горожан" Рубен Диаш, сообщает официальный сайт УЕФА.
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В Союзе европейских ассоциаций отметили выдающееся лидерство, организованность обороны и сенсационные блокировки португальца. Диаш сумел опередить своего одноклубника Рияда Мареза, оформившего дубль. Центрбек провел на поле все 90 минут.
Напомним, что накануне Манчестер Сити уверенно одолел ПСЖ, забив по мячу в каждом из таймов. Соперник "горожан" в решающем матче турнира определится в противостоянии лондонского Челси и мадридского Реала.
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