Организатор Лиги чемпионов выделил неочевидного героя ответного матча 1/2 финала турнира между английским Манчестер Сити и французским ПСЖ.

Лучшим игроком поединка на Этихаде стал защитник "горожан" Рубен Диаш, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В Союзе европейских ассоциаций отметили выдающееся лидерство, организованность обороны и сенсационные блокировки португальца. Диаш сумел опередить своего одноклубника Рияда Мареза, оформившего дубль. Центрбек провел на поле все 90 минут.

Напомним, что накануне Манчестер Сити уверенно одолел ПСЖ, забив по мячу в каждом из таймов. Соперник "горожан" в решающем матче турнира определится в противостоянии лондонского Челси и мадридского Реала.

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