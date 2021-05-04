Манчестер Сити – ПСЖ – видео гола
22:16 - Читати українською
Манчестер Сити принимает ПСЖ в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – ПСЖ.
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Хозяева поймали парижан в быстрой атаке уже на 11-й минуте: Зинченко убежал в свободную зону на левом фланге, прострелил на линию штрафной на де Брюйне, но выстрел бельгийца заблокировал защитник. Однако, мяч отскочил к Рияду Марезу, который легко переиграл Наваса.
Манчестер Сити – ПСЖ: онлайн-трансляция ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с участием Зинченко
Видео гола Мареза:
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