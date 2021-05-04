Хозяева поймали парижан в быстрой атаке уже на 11-й минуте: Зинченко убежал в свободную зону на левом фланге, прострелил на линию штрафной на де Брюйне, но выстрел бельгийца заблокировал защитник. Однако, мяч отскочил к Рияду Марезу, который легко переиграл Наваса.

Манчестер Сити – ПСЖ: онлайн-трансляция ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с участием Зинченко

Видео гола Мареза: