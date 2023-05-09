Натан Аке получил травму на 54-й минуте матча с Лидсом и пропустил тренировку в понедельник, 8 мая.

Как информирует Manchester Evening News, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола рассчитывал на то, что нидерландский универсал успеет восстановиться к игре с Реалом. Однако врачам так и не удалось поставить Аке на ноги.

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По этой причине на игру с Реалом в Мадрид улетел только 21 игрок Манчестер Сити. Лидер АПЛ не сообщил, насколько серьёзна травма игрока. Недавно Натан оправился от травмы подколенного сухожилия.

В этом сезоне 28-летний защитник сыграл за Сити 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

Матч Реал – Манчестер Сити будет сыгран во вторник, 9 мая.

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