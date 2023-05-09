Натан Аке отримав травму на 54-й хвилині матчу з Лідсом і пропустив тренування в понеділок, 8 травня.

Як інформує Manchester Evening News, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола розраховував на те, що нідерландський універсал встигне відновитися до гри з Реалом. Однак лікарям так і не вдалося поставити Аке на ноги.

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З цієї причини на гру з Реалом у Мадрид полетів тільки 21 гравець Манчестер Сіті. Лідер АПЛ не повідомив, наскільки серйозною є травма гравця. Нещодавно Натан оговтався від травми підколінного сухожилля.

У цьому сезоні 28-річний захисник зіграв за Сіті 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

Матч Реал – Манчестер Сіті буде зіграно у вівторок, 9 травня.

Ман Сіті переміг Еллердайса у його першому матчі після камбеку в АПЛ, рекорд Кейна втримав Тоттенхем у боротьбі за ЛЄ