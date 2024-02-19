Нигериец в составе национальной команды дошел до финала Кубка африканских наций, где уступил Кот-д'Ивуару (1:2). Виктор Осимхен вернулся в Неаполь, но не попал в заявку на игру с Дженоа (1:1) в 25 туре. Вальтер Мадзарри рассекретил причины отсутствия нападающего.

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"Мы можем только надеяться, что он будет готов, но его участие в игре под вопросом. По словам медиков и самого Виктора, он и близко не готов, есть проблемы с мышцами. После Кубка Африки было бы глупо рисковать им, иначе он может выбыть еще на несколько месяцев. Он будет тренироваться, и мы надеемся, что к матчу с Барселоной он будет готов", – цитирует наставника неаполитанцев Reuters.

Напомним, Виктор Осимхен сыграл в текущем сезоне в 18 матчах во всех турнирах. В его активе восемь голов и три ассиста. Встреча Наполи с Барселоной в 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 21 февраля.

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