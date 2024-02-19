Нігерієць у складі національної команди дійшов до фіналу Кубка африканських націй, де поступився Кот-д'Івуару (1:2). Віктор Осімхен повернувся в Неаполь, але не потрапив в заявку на гру з Дженоа (1:1) у 25 турі. Вальтер Мадзаррі розсекретив причини відсутності нападника.

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"Ми можемо тільки сподіватися, що він буде готовим, але його участь у грі під питанням. За словами медиків та самого Віктора, він і близько не готовий, є проблеми із м'язами. Після Кубка Африки було б нерозумно ризикувати їм, інакше він може вибути ще на кілька місяців. Він тренуватиметься, і ми сподіваємось, що до матчу з Барселоною він буде готовий", – цитує наставника неаполітанців Reuters.

Нагадаємо, Віктор Осімхен зіграв у поточному сезоні у 18 матчах у всіх турнірах. В його активі вісім голів та три асисти. Зустріч Наполі з Барселоною в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів запланована на 21 лютого.

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