Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча своей команды с Боруссией Д в Лиге чемпионов. В первой встрече "матрасники" победили со счётом 2:1.

"Ребята хорошо тренируются. Мы существенно выросли благодаря последним результатам и сейчас сосредоточены на ответном матче с Боруссией. Я вижу, в какой форме находятся мои игроки. Они сыграют хорошую игру. Это будет отличный вечер в Лиге чемпионов.

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Нам противостоит команда, которая очень сильна дома. Они очень сильно начнут эту игру, взвинтят темп. Поэтому нам нужно быть готовыми и поддерживать высокий стандарт игры. Особенное внимание придётся уделить стандартным положениям – Боруссия очень сильна в этом компоненте игры. Станет ли наш опыт ключевым для выхода в полуфинал ЛЧ? Важен не только опыт – значение имеет любая мелочь", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Матч Боруссия Д – Атлетико состоится во вторник, 16 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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