Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від матчу-відповіді чвертьфіналу своєї команди з Борусією Д у Лізі чемпіонів. У першій зустрічі "матрацники" перемогли з рахунком 2:1.

"Хлопці добре тренуються. Ми істотно виросли завдяки останнім результатам і зараз зосереджені на матчі-відповіді з Борусією. Я бачу, в якій формі перебувають мої гравці. Вони зіграють хорошу гру. Це буде чудовий вечір у Лізі чемпіонів.

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Нам протистоїть команда, яка дуже сильна вдома. Вони дуже сильно почнуть цю гру, накрутять темп. Тому нам потрібно бути готовими і підтримувати високий стандарт гри. Особливу увагу доведеться приділити стандартним положенням – Борусія дуже сильна в цьому компоненті гри. Чи стане наш досвід ключовим для виходу в півфінал ЛЧ? Важливий не тільки досвід – значення має будь-яка дрібниця", – цитує Сімеоне офіційний сайт УЄФА.

Матч Борусія Д – Атлетіко відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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