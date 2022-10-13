"Зазвичай ми перехиляємо пиво-друге після виїзних матчів. Я давно вже не мочив рот, тому зараз, мабуть, сп'янію від одного келиха. Настрій кардинально змінився.

Рекордний хет-трик Салаха у Лізі чемпіонів у відеоогляді матчу Рейнджерс – Ліверпуль – 1:7

У нас була позитивна розмова в перерві. Всі голи були розкішними. Як ми будували атаки, як завершували. Рейнджерс не пощастило зустрітися з нами в такий вечір. Особливий Салах? Так ніби типовий Мо, хіба ні? Він завжди особливий, фантастично особливий.

Всі розуміють, який матч буде в неділю. Треба зберегти сьогоднішній настрій. На Енфілд їде найкраща команда світу. Подивимося, що можна зробити. Але я можу гарантувати, що ми не будемо з широко роззявленим ротом просто чекати, що з нами зроблять", – цитує Клоппа Daily Mail.

Ліверпуль розгромив Рейнджерс і де-факто забезпечив собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. У неділю мерсисайдці зустрінуться з Манчестер Сіті в чемпіонаті.

Баварія вийшла у плей-офф ЛЧ, Ліверпуль розніс Рейнджерс з блискавичним хет-триком Салаха, успіх Тоттенхема