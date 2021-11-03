"Сложная игра, обе команды атаковали. Голы Аталанты – на тоненького. Мы думаем, что при первом мяче был офсайд у игрока, перекрывавшего обзор Давиду Де Хеа, но Криштиану просто невероятен. Если ты хочешь, чтобы у кого-то появился момент, пусть даже сложный, то это он. Просто невероятно.

Спасательный шедевр Роналду и детская ошибка Де Хеа в видеообзоре матча Аталанта – Манчестер Юнайтед – 2:2

Это футбол. Никто не может поставить под сомнение характер этих игроков, потому что они никогда не сдаются. Они продолжают давить. Нам нужны были замены, и они сработали. Гол получился очень командным, отличная игра в пас, четыре, пять или шесть передач перед небольшой перепаской. Никто не собирается пропускать. Считаю, что был офсайд. Обычно Де Хеа ловит такие мячи. В воздухе витало напряжение. Аталанта хороша физически, против них сложно играть", – цитирует Сульшера BBC.

Наставник выделил Криштиану Роналду, сравнив его с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом: "У нас у всех есть свои роли, своя ответственность. И Криштиану – лидер в коллективе, но он еще и забивает голы. Он создает моменты. Думаю, в Чикаго Буллс были рады иметь в своем составе Майкла Джордана.

Знаете, иногда в командах просто такие игроки, поэтому они и становятся чемпионами – как Манчестер Юнайтед, так и Чикаго Буллс. Они просто создают такие моменты", – приводит слова Сульшера Sky Sports News.

Напомним, Роналду спас ничью для "красных дьяволов" в игре с Аталантой (2:2), забив решающий гол в компенсированное время.

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