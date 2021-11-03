Аталанта и Манчестер Юнайтед расписали результативную ничью в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Иличич открыл счет, получив кучу пространства в штрафной площадке соперника. Удар словенца был легким и по центру, но Давид Де Хеа почему-то пропустил его под собой. Манчестер Юнайтед ответил красивой комбинацией, которую подытожил пас Бруну пяткой на расстрел от Роналду.

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После перерыва оборона МЮ провалилась еще раз, позволив Сапате реализовать выход один на один с голкипером. Сначала арбитры ошибочно зафиксировали офсайд, но VAR правильно рассудил эпизод. Спасал ситуацию Роналду. Уже в компенсированное время 36-летний португалец идеально поймал мяч и бильярдным ударом оформил окончательные 2:2.