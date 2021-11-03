"Складна гра, обидві команди атакували. Голи Аталанти – на тоненького. Ми думаємо, що при першому м'ячі був офсайд у гравця, який перекривав огляд Давіду Де Хеа, але Кріштіану просто неймовірний. Якщо ти хочеш, щоб у когось з'явився момент, нехай навіть і складний, то це він. Просто неймовірно.

Рятівний шедевр Роналду і дитяча помилка Де Хеа у відеоогляді матчу Аталанта – Манчестер Юнайтед – 2:2

Це футбол. Ніхто не може поставити під сумнів характеру цих гравців, тому що вони ніколи не здаються. Вони продовжують давити. Нам потрібні були заміни і вони спрацювали. Гол вийшов дуже командним, відмінна гра в пас, чотири, п'ять чи шість передач перед невеликим перепасуванням. Ніхто не планує пропускати. Вважаю, що був офсайд. Зазвичай Де Хеа ловить такі м'ячі. У повітрі витала напруга. Аталанта хороша фізично, проти них складно грати", – цитує Сульшера BBC.

Наставник виокремив Кріштіану Роналду, порівнявши його з легендарним баскетболістом Майклом Джорданом: "У нас у всіх є свої ролі, своя відповідальність. І Кріштіану – лідер у колективі, але він ще й забиває голи. Він створює моменти. Думаю, у Чикаго Буллс були раді мати у своєму складі Майкла Джордана.

Знаєте, іноді у командах просто є такі гравці, тому вони і стають чемпіонами – як Манчестер Юнайтед, так і Чикаго Буллс. Вони просто створюють такі моменти", – наводить слова Сульшера Sky Sports News.

Нагадаємо, Роналду врятував нічию для "червоних дияволів" у грі з Аталантою (2:2), забивши вирішальний гол у компенсований час.

Аталанта знову втратила перемогу над Ман Юнайтед – дубль Роналду, феєрія Сапати, Маліновський не зіграв вперше у сезоні