В среду, 29 ноября, Галатасарай сыграл вничью с Манчестер Юнайтед в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

В двух предыдущих выездных матчах Лиги чемпионов – с Баварией и Копенгагеном – Манчестер Юнайтед проиграл со счётом 3:4. Перед выездом в Стамбул наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг пообещал добыть столь желанную победу - по его словам, команда научилась справляться с "гостевым" давлением.

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Что ж, Манчестер Юнайтед действительно продемонстрировал прогресс – команда пропустила не четыре мяча, а всего лишь три. И набрала наконец-то первое еврокубковое очко на выезде. Вот только болельщикам англичан от такого сарказма не легче: по ходу матча Юнайтёд вёл со счётом 3:1 и упустил преимущество. Героем Галатасарая стал Хаким Зиеш – он записал на свой счёт дубль и голевую передачу.

Гости запомнились не только великолепной результативной игрой Фернандеша (гол+пас), но и очередным ляпом Онана...