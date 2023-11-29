Галатасарай спас ничью с Манчестер Юнайтед (3:3) в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед разочаровывает в Лиге чемпионов. После жеребьевки казалось, что "дьяволы" должны легко выходить из группы. Но поражения от Копенгагена и Галатасарая создали угрозу вылета. К тому же поражения вполне заслуженные – МЮ играл хуже соперников из периферийных лиг.

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Правда, Галатасарай может похвастаться известными именами. Зиеш, Икарди, Мертенс, Заха, Торрейра и Ндомбеле недавно были звездами АПЛ и Серии А, а сегодня вышли в стартовом составе турецкого чемпиона. И снова показали хороший интенсивный футбол.

Манчестер Юнайтед до середины первого тайма разогнал две атаки и обе завершил голами. Гарначо неотразимо пробил под перекладину после тонких перепасовок Фернандеша и Хейлунда. После чего Бруну самостоятельно создал шедевр – мощный удар из-за пределов штрафной в "девятку".

Галатасарай имел достаточно шансов сравнять счет. Турки чаще били по воротам, но Онана надежно играл в воротах, а Магуайр блокировал попытки соперников и останавливал мяч на линии. Отставание хозяев прямым ударом со штрафного сократил Зиеш. Икарди тоже отличился, но с минимального офсайда.

Турки продолжили наседать после перерыва, а Манчестер Юнайтед отвечал быстрыми атаками. Одна из таких превратилась в гол, когда Мактоминай замкнул прострел Уан-Биссаки. Галатасарай снова сократил отставание со штрафного – Зиеш пробил по центру ворот, однако Онана очень грубо ошибся, пустив мяч в сетку.

Most errors leading to opposition goals by goalkeepers in the UEFA Champions League since 2018-19:



7 - André Onana (44 apps)

6 -

5 -

4 -

3 - Manuel Neuer (41 apps), Gerónimo Rulli (12 apps) pic.twitter.com/oUeSYP1cS9 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 29, 2023

Единственное оправдание голкипера – мокрый мяч. Игру вообще могли перенести из-за сильных ливней в Стамбуле. Впрочем, о каком оправдании может идти речь, если команда отдает победу после комфортного преимущества. Галатасарай вскоре сравнял счет. Актюркоглу получил пас в разрез от Зиеша и точно пробил в ближний угол.

Манкунианцы все же очнулись и попытались исправить ситуацию. Гарначо и Мактоминай перспективно пробивали издалека. Бруну также разрядил свою пушку и попал в штангу. В компенсированное время Пелистри не воспользовался хаосом в чужих владениях. Матч завершился ничьей.

МЮ с 4 очками остался на дне группы А. Шансы на плей-офф еще есть, но теперь все зависит от Галатасарая, который идет вторым с 5 очками, а в последнем туре будет играть против немотивированной Баварии.