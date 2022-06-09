"Тренер всегда дает советы, когда хочет, чтобы игрок вышел и освежил игру. Надо было забивать, надо было что-то придумывать, какие-то моменты. Вышло так, что быстро забили и уже лучше вели игру. Надо было добавить в скорости, в атаке, и повторюсь, надо было забивать, вбегать в зоны и создавать какие-то моменты.

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Гол? Конечно, я подавал. Но получилось так, что неплохая подача, и она замкнулась сама собой. Очень рад нашей победе. Если она добавит улыбок нашим людям и позитива... Эта победа для нашей страны. Конечно, нам очень хотелось поехать на чемпионат мира. Это очень трудный момент. Но начинается новый день, новые требования, новые результаты. Поэтому нужно было быстро переключиться.

С Ирландией была другая игра, другой турнир. Мы хорошо начали. Надеюсь, что так и продолжиться. По силам ли нам выиграть группу? Я думаю, что да. Мы сейчас сражаемся за нашу страну, за наших людей. Ради них мы будем делать все, чтобы побеждать в каждой игре, с кем бы мы ни играли. Украинцы пришли поддержать нас, было очень приятно. Эта победа для них. Будем делать все, чтоб побеждать в каждой игре.

Где бы мы ни были, нас постоянно поддерживают. Люди понимают нашу ситуацию в нашей стране. Надеюсь, что это как можно быстрее закончится, и наши люди будут чаще улыбаться. Трудные матчи. Играли постоянно на выезде, постоянно летали. Надо было чуть-чуть освежить состав. Если мы выиграли, значит, все справились со своей работой", – сказал Цыганков в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, сборная Украины в первом матче нового розыгрыша Лиги наций минимально одолела Ирландию – единственный гол через две минуты после выхода на замену забил Цыганков.

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