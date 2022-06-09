"Мы первый раз вышли таким составом. Конечно, не все удавалось, но мы пытались добиться результата и это нам удалось. Мы хорошо стартовали в турнире. Более детальный разбор матча и оценки игрокам будут чуть позже.

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Как мы "разряжались" после Уэльса? Да, в принципе, ничего особенного не делали. Говорю лично за себя, но видел лица партнеров – все были опустошенные... Мы были так близко к мечте, это очень досадно.

Тренер настраивал нас на Ирландию, говорил, что начинаем наш путь сначала. Лично мне каких-то дополнительных стимулов не нужно было, ведь я давно не играл и настраивался серьезно. Соперник – хорошая команда. Это была не самая легкая игра, ирландцы давали достойный отпор. На поле не было наших сильных игроков, но тренер выбрал такой состав, поэтому нужно было играть и показывать свою игру", – сказал Попов в комментарии Sport.ua.

Напомним, сборная Украины минимально одолела Ирландию (1:0). Уже в субботу, 11 июня, "сине-желтые" в Польше будут принимать Армению.

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