"Я сказал игрокам, что у нас нет оправданий, мы должны улучшить наше положение. Барселона – сильная команда, одна из сильнейших в Европе.

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Понятно, что мы не боимся, потому что мы Наполи, но никто не может скрыть тот факт, что у них отличные игроки и топ-тренер. За один день наставник может сделать очень мало. Я счастлив быть здесь, когда я приехал, мой адреналин зашкаливал.

Виктор тренировался, он тренировался в полную силу вместе с командой. После завтрашней утренней тренировки мы оценим его, как и всех остальных.

Неаполитанская публика – это особенная публика, но мы должны не только просить ее, но и гордиться ею. Должны радовать ее нашими выступлениями и результатами", – цитирует наставника неаполитанцев Tuttosport.

Напомним, Наполи и Барселона сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 21 февраля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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