"Я сказав гравцям, що у нас немає виправдань, ми повинні покращити наше становище. Барселона – сильна команда, одна з найсильніших в Європі.

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Зрозуміло, що ми не боїмося, тому що ми Наполі, але ніхто не може приховати той факт, що у них чудові гравці та топ-тренер. За один день наставник може зробити дуже мало. Я щасливий бути тут, коли я приїхав, мій адреналін зашкалював.

Віктор тренувався, він тренувався на повну силу разом з командою. Після завтрашнього ранкового тренування ми оцінимо його, як і всіх інших.

Неаполітанська публіка – це особлива публіка, але ми повинні не лише просити її, а й пишатися нею. Повинні радувати її нашими виступами та результатами", – цитує наставника неаполітанців Tuttosport.

Нагадаємо, Наполі та Барселона зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в середу, 21 лютого. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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