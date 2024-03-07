"Мы хорошо провели оба матча. Очень обидно так вылетать", – говорит капитан Лейпцига. Орбан забил Реалу и вернул немецкой команде шансы. Лейпциг мог рассчитывать на большее, если бы арбитр удалил Винисиуса на 54-й минуте за захват шеи защитника.

Фарт Лунина на 90-й минуте в видеообзоре матча Реал – РБ Лейпциг – 1:1

"Я считаю, что он явно вцепился в шею. Это была красная. Судьям не хватает смелости удалять таких игроков. Винисиус схватил меня за шею обеими руками. Это неуважение", – сказал после игры Вилли Орбан.

Винисиус получил только желтую, а спустя 10 минут открыл счет во встрече. Лейпциг провел мощный матч, сравнял счет усилиями Орбана, но вырвать необходимую победу не сумел. Мадридцы прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Реал вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, удержав ничью с РБ Лейпциг – Лунин провел неоднозначный матч