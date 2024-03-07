Реал сыграл вничью с РБ Лейпцигом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Реал не самым лучшим образом гарантировал себе путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов. После минимальной выездной победы звёзды "бланкос", кажется, подумали, что дело уже сделано. Поэтому в этой встрече у Андрея Лунина было достаточно работы.

Реал вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, удержав ничью с РБ Лейпциг – Лунин провел неоднозначный матч

Оба гола в этой встрече были забиты в течение четырёх минут в середине второго тайма. Капитан РБ Лейпциг Орбан ответил на точный удар Винисиуса Жуниора. Джуд Беллингем в этот раз забить не сумел, но голевой пас на бразильского форварда оформил.

На 90-й минуте гости могли забивать второй мяч, но Дани Ольмо запустил мяч в перекладину. Лунину и всему Реалу повезло...