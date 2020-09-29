Чемпион Греции не дожал Омонию, но сыграет в группе Лиги чемпионов. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации, ответный матч

Омония – Олимпиакос – 0:0 (первый матч – 0:2)

После домашней победы со счетом 2:0 именно греки считались явными фаворитами на путевку в группу Лиги чемпионов. Несмотря на это, Олимпиакос не собирался играть на удержание результата. Гости больше владели мячом, создали куда больше моментов и нанесли более десятка ударов в створ ворот Омонии.

Впрочем, бразильский кипер Фабиану нейтрализовал все атакующие попытки гостей, сохранив свои ворота "сухими". 0:0 – в конце концов, этот результат тоже устроил Олимпиакос.

Таким образом, греческая команда во втором сезоне подряд завоевала путевку в групповой турнир ЛЧ. Год назад Олимпиакос финишировал третьим в квартете с Баварией, Тоттенхэмом и Црвеной Звездой. Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов 2020/21 пройдет 1 октября.

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