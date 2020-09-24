Лига чемпионов, плей-офф квалификации, первый матч

Олимпиакос – Омония – 2:0

Голы: Вальбуэна, 69 (пенальти), Эль-Араби, 90+2

Феерия команды Реброва в видеообзоре матча Мольде – Ференцварош – 3:3

В сверхпринципиальном матче гости героически держались почти 70 минут, но в итоге посыпались под давлением Пирея. Сначала Лецякс неудачно упал в своей штрафной площадке и привез пенальти – одиннадцатиметровый уверенно реализовал Матье Вальбуэна.

А уже в добавленное арбитром время весомую заявку на выход в групповой этап сделал Юссеф Эль-Араби. Марокканец на средней дистанции принял передачу от Бухалакиса, накрутил двух защитников и левой роскошно положил в нижний угол метров с 25-ти.

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