Олимпиакос – Омония – 2:0 – видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов пирейский Олимпиакос дома уверенно переиграл кипрскую Омонию. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.
Лига чемпионов, плей-офф квалификации, первый матч
Олимпиакос – Омония – 2:0
Голы: Вальбуэна, 69 (пенальти), Эль-Араби, 90+2
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В сверхпринципиальном матче гости героически держались почти 70 минут, но в итоге посыпались под давлением Пирея. Сначала Лецякс неудачно упал в своей штрафной площадке и привез пенальти – одиннадцатиметровый уверенно реализовал Матье Вальбуэна.
А уже в добавленное арбитром время весомую заявку на выход в групповой этап сделал Юссеф Эль-Араби. Марокканец на средней дистанции принял передачу от Бухалакиса, накрутил двух защитников и левой роскошно положил в нижний угол метров с 25-ти.
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