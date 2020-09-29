Чемпіон Греції не дотиснув Омонію, але зіграє в групі Ліги чемпіонів. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів. Плей-офф кваліфікації, матч-відповідь

Омонія – Олімпіакос – 0:0 (перший матч – 0:2)

Після домашньої перемоги з рахунком 2:0 саме греки вважалися явними фаворитами на путівку в групу Ліги чемпіонів. Попри це, Олімпіакос не збирався грати на утримання результату. Гості більше володіли м'ячем, створили куди більше моментів та завдали більше десятка ударів у площину воріт Омонії.

Втім, бразильський кіпер Фабіану нейтралізував всі атакувальні спроби гостей, зберігши свої ворота "сухими". 0:0 – зрештою, цей результат теж влаштував Олімпіакос.

Таким чином, грецька команда в другому сезоні поспіль завоювала путівку в груповий турнір ЛЧ. Минулоріч Олімпіакос фінішував третім у квартеті з Баварією, Тоттенхемом та Црвеною Звездою. Жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів 2020/21 пройде 1 жовтня.

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