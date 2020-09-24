У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів пірейський Олімпіакос вдома впевнено переграв кіпрську Омонію. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації, перший матч

Олімпіакос – Омонія – 2:0

Голи: Вальбуена, 69 (пенальті), Ель-Арабі, 90+2

Феєрія команди Реброва у відеоогляді матчі Мольде – Ференцварош – 3:3

У надпринциповому матчі гості героїчно трималися майже 70 хвилин, але зрештою посипалися під тиском Пірея. Спочатку Лецякс невдало впав у своєму штрафному майданчику й привіз пенальті – одинадцятиметровий упевнено реалізував Матьє Вальбуена.

А вже в доданий арбітром час вагому заявку на вихід до групового етапу зробив Юссеф Ель-Арабі. Марокканець на відстані воріт прийняв передачу від Бухалакіса, накрутив двох оборонців і лівою розкішно поклав у нижній кут метрів із 25-ти.

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