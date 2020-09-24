Уже на 7-й минуте Ференцварош праздновал взятие ворот, а в начале второго тайма подопечные Сергея Реброва удвоили преимущество.

Гент – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мольде не стерпел такой наглости и менее, чем за полчаса, ответил сопернику тремя мячами. Когда казалось, что победа уже в кармане Мольде, за дело взялись украинцы венгерского клуба. Зубков заработал пенальти, а его соотечественник Харатин успешно его реализовал, спасая для Ференцвароша ничью.

Ответный матч между этими командами состоится в Венгрии 29 сентября, начало в 22:00.

Украинцы спасли Ференцварош от поражения Мольде – сумасшедший матч приблизил команду Реброва к группе Лиги чемпионов