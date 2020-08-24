Одриосола выиграл 5-й трофей за год – защитник Реала провел лишь 10 матчей за сезон

Победа Баварии в Лиге чемпионов принесла защитнику немцев Альваро Одриосоле пятый трофей в сезоне. 24-летний испанец так и не появился на поле в финальном матче против ПСЖ (1:0), но добавил к своей коллекции еще одну медаль победителя.

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Проведя четыре матча за Реал в Ла Лиге в этом сезоне, Одриосола получил медаль за победу в чемпионате Испании. Альваро также не участвовал в Суперкубке Испании, однако был в заявке. В январе защитник перешел на правах аренды в Баварию, с которой выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

В общем, Одриосола в сезоне-2019/20 сыграл в 10 матчах (по 5 за Реал и Баварию), проведя на поле 613 минут игрового времени и сумел собрать пять трофеев. В среднем игрок завоевывал награды каждые 122 минуты.

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