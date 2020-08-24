Одріосола виграв 5-й трофей за рік – захисник Реала провів лише 10 матчів за сезон

Перемога Баварії у Лізі чемпіонів принесла захиснику німців Альваро Одріосолі п'ятий трофей у сезоні. 24-річний іспанець так і не з'явився на полі у фінальному матчі проти ПСЖ (1:0), але додав до своєї колекції ще одну медаль переможця.

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Провівши чотири матчі за Реал у Ла Лізі у цьому сезоні, Одріосола отримав медаль за перемогу в чемпіонаті Іспанії. Альваро також не брав участі у Суперкубку Іспанії, проте був у заявці. У січні захисник перейшов на правах оренди в Баварію, з якою виграв Бундеслігу, Кубок Німеччини і Лігу чемпіонів.

Загалом, Одріосола у сезоні-2019/20 зіграв у 10 матчах (по 5 за Реал і Баварію), провівши на полі 613 хвилин ігрового часу і зумів зібрати п'ять трофеїв. В середньому гравець завойовував нагороди кожні 122 хвилини.

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