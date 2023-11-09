Одноклубники украинцев бросят вызов Холанду и Гризманну – известна четверка претендентов на игрока недели ЛЧ
10:22 - Читати українською
Очередной тур Лиги чемпионов подарил немало ярких перфомансов.
УЕФА объявил четверку кандидатов в голосовании за лучшего игрока 4 тура группового этапа ЛЧ.
Манчестер Сити и РБ Лейпциг стали первыми участниками плей-офф Лиги чемпионов
– нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд (дубль против Янг Бойз);
– Форвард Атлетико Антуан Гризманн (дубль в ворота Селтика);
– Вингер Арсенала Букайо Сака (гол+ассист против Севильи);
– Форвард Реала Родриго (гол+ассист против Браги).
Напомним, следующий тур Лиги чемпионов запланирован на 28-29 ноября.
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