Одноклубники українців кинуть виклик Холанду та Грізманну – відома четвірка претендентів на гравця тижня ЛЧ
10:22 - Читать на русском
Черговий тур Ліги чемпіонів подарував чимало яскравих перфомансів.
УЄФА оголосив четвірку кандидатів у голосуванні за найкращого гравця 4 туру групового етапу ЛЧ.
Манчестер Сіті та РБ Лейпциг стали першими учасниками плей-офф Ліги чемпіонів
– Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд (дубль проти Янг Бойз);
– Форвард Атлетіко Антуан Грізманн (дубль у ворота Селтіка);
– Вінгер Арсенала Букайо Сака (гол+асист проти Севільї);
– Форвард Реала Родріго (гол+асист проти Браги).
Нагадаємо, наступний тур Ліги чемпіонів запланований на 28-29 листопада.
Лунін допоміг Реалу достроково пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів – українець взяв пенальті від Браги
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