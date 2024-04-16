В матче с Эвертоном Джексон забил свой десятый гол в этом чемпионате. Нападающий "синих" поставил перед собой цель – забить минимум 15 мячей в чемпионате и минимум 20 мячей в сезоне в целом (во всех турнирах). Он считает, что сможет достичь своей цели, но для этого он должен стать штатным пенальтистом команды.

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Как информирует The Telegraph, именно по этой причине Николя поругался со своими партнёрами по команде. На 64-й минуте матча с Эвертоном при счёте 4:0 в пользу Челси Джексон потребовал от Нони Мадуеке и Коула Палмера мяч для исполнения 11-метрового удара, и был явно расстроен, когда к точке подошёл именно Палмер.

В итоге Мойзесу Кайседо пришлось успокаивать своего близкого друга. После матча главный тренер "синих" Маурисио Почеттино поговорил с Джексоном и дал ему понять, что подобная ситуация больше никогда не должна повториться. Наставник команды дал чёткие указания, согласно которым штатным пенальтистом Челси является Палмер.

Ранее эксперты Алан Ширер и Питер Крауч ставили бомбардирские инстинкты Джексона под сомнение.

Челси обыграл Эвертон со счётом 6:0.

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