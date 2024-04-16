У матчі з Евертоном Джексон забив свій десятий гол у цьому чемпіонаті. Нападник "синіх" поставив перед собою мету – забити щонайменше 15 м'ячів у чемпіонаті та щонайменше 20 м'ячів у сезоні загалом (у всіх турнірах). Він вважає, що зможе досягти своєї мети, але для цього він має стати штатним пенальтистом команди.

Зірки Челсі ледь не побились за право пробити пенальті – відео скандалу

Як інформує The Telegraph, саме через це Ніколас посварився зі своїми партнерами по команді. На 64-й хвилині матчу з Евертоном за рахунку 4:0 на користь Челсі Джексон зажадав від Ноні Мадуеке і Коула Палмера м'яч для виконання 11-метрового удару, і був явно засмучений, коли до позначки підійшов саме Палмер.

У підсумку Мойзесу Кайседо довелося заспокоювати свого близького друга. Після матчу головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно поговорив із Джексоном і дав йому зрозуміти, що подібна ситуація більше ніколи не має повторитися. Наставник команди дав чіткі вказівки, згідно з якими штатним пенальтистом Челсі є Палмер.

Челсі розніс Евертон покером Палмера – Мудрик лінувався, але отримав оплески, Миколенко страждав через тренера