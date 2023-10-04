Равный первый тайм

Ланс при работе на чужой трети поля пытался накрывать Арсенал довольно смелым прессингом. Уж слишком эффективным его не назвать, но время от времени лондонцы сталкивались с проблемами. Когда же гости преодолевали это давление, то французы падали в низкий блок в схеме 5-3-2.

Арсенал доминировал в работе на мяче, достаточно легко работая на двух третях поля, однако перед чужой штрафной возникали огромные проблемы. Пространства не возникало, динамика отсутствовала. Особенно тяжело стало на 34-й минуте, когда травмировался Сака – его заменил Виейра, после чего острота у ворот Ланса исчезла.

Микель Артета поплатился за решение выставить Букайо в старт, ведь тот заработал повреждение с Борнмутом, а это повреждение тянулось еще с дерби против Тоттенхэма. Футболист не успевает восстанавливаться, но все равно попадает в основу.

Стерильное владение "канониров" не давало хозяевам выдвигаться вперед. Но они не очень-то и спешили. Как следствие, до перерыва команды провели всего 4 удара. Арсенал наиграл на 0,29 xG, а Ланс – на 0,25. Да, из этих мизерных показателей удалось забить по голу, однако они стали возможными благодаря обрезкам соперника.

Гости открыли счет на 14-й минуте. Томассон неудачно покатил мяч назад, а Сака перехватил сферу и выкатил ее в штрафную на Жезуса. Габриэль спокойно переиграл Самба – 1:0! Впрочем, на 25-й минуте тот же Томассон восстановил статус-кво, а помог в этом Райя.

Голкипер Арсенала отдал неточный пас во фланг, который перехватил Томассон. Адриен сразу же запустил передачу на линию полукруга, а сам оторвался от Томиясу и влетел на левый край штрафной. Вайи в падении сбросил ему мяч, а Томассон закрутил в дальний угол – 1:1!

Кроме этих эпизодов, стоит вспомнить врывание Хаверца на левый край штрафной с ударом в ближний угол. Самба парировал. Ланс же имел угловой со скидкой на 11 метров, которую ударом с разворота завершил Дансо – мимо дальней штанги! Вот и вся острота в первом тайме.

После перерыва ничего не изменилось, кроме результата. Замены Артеты ничем не помогли

С 46-й по 70 минуты Арсенал и Ланс провели по три удара. Лондонцы стартовали лучше – сразу со стартом второго тайма они провели топовый момент. Хаверц отобрал мяч в центре и отдал проникающий пас на левый край штрафной, где Троссар расшатал Гради. Дальнейший выстрел с минимального расстояния потянул Самба.

Но развить успех не удавалось. "Канониры" все так же катали мяч взад-вперед без продвижения. Команда просто не понимала, как открыть блок французов, но могла прошить его на 68-й минуте вследствие розыгрыша после углового. Эдегор вырезал мяч на Томиясу, а тот мощно пробил низом метров с пяти – Самба парировал ногами!

Ланс же незадолго до этого момента огрызнулся опасной контратакой. Габриэл обрезался, после чего Томассон принял разрезной пас и покатил на 11 метров. Сотока спокойно замкнул, однако мяч пролетел рядом с правой стойкой. Это был звоночек, который "канониры" не услышали – за что и были наказаны уже на 69-й.

Хозяева обычной стеночкой отыграли Зинченко на фланге, после чего Франковски пошел в прорыв. Александр за Пшемыславом не успел, дав ему прострелить в центр штрафной – куда влетел Ваи, который направил сферу в дальний угол. 2:1!

Микель Артета мгновенно провел замены. Уайт вышел вместо Зинченко (Томиясу перешел на левый фланг), Нельсон вместо Троссара, а Хаверц уступил место для Смита-Роу. Впрочем, нельзя сказать, что перестановки сработали. До последних минут второго тайма Арсенал оставался без моментов.

Только в эндшпиле встречи Ланс занервничал. Смит-Роу стрелял с правого края штрафной, Нельсон имел удар с 11 метров, плюс произошла возникавшая легкая паника на стандартах. Впрочем, Самба вступил в игру лишь раз. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Ланса – первые в Лиге чемпионов после 21 года отсутствия!