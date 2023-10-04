Арсенал потерпел поражение от Ланса – Зинченко подвел в решающем голе, Артета проигнорировал медиков и потерял лидера
Ланс победил Арсенал в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24. Отчет читайте на "Футбол 24".
Равный первый тайм
Ланс при работе на чужой трети поля пытался накрывать Арсенал довольно смелым прессингом. Уж слишком эффективным его не назвать, но время от времени лондонцы сталкивались с проблемами. Когда же гости преодолевали это давление, то французы падали в низкий блок в схеме 5-3-2.
Арсенал доминировал в работе на мяче, достаточно легко работая на двух третях поля, однако перед чужой штрафной возникали огромные проблемы. Пространства не возникало, динамика отсутствовала. Особенно тяжело стало на 34-й минуте, когда травмировался Сака – его заменил Виейра, после чего острота у ворот Ланса исчезла.
Микель Артета поплатился за решение выставить Букайо в старт, ведь тот заработал повреждение с Борнмутом, а это повреждение тянулось еще с дерби против Тоттенхэма. Футболист не успевает восстанавливаться, но все равно попадает в основу.
Стерильное владение "канониров" не давало хозяевам выдвигаться вперед. Но они не очень-то и спешили. Как следствие, до перерыва команды провели всего 4 удара. Арсенал наиграл на 0,29 xG, а Ланс – на 0,25. Да, из этих мизерных показателей удалось забить по голу, однако они стали возможными благодаря обрезкам соперника.
Гости открыли счет на 14-й минуте. Томассон неудачно покатил мяч назад, а Сака перехватил сферу и выкатил ее в штрафную на Жезуса. Габриэль спокойно переиграл Самба – 1:0! Впрочем, на 25-й минуте тот же Томассон восстановил статус-кво, а помог в этом Райя.
Голкипер Арсенала отдал неточный пас во фланг, который перехватил Томассон. Адриен сразу же запустил передачу на линию полукруга, а сам оторвался от Томиясу и влетел на левый край штрафной. Вайи в падении сбросил ему мяч, а Томассон закрутил в дальний угол – 1:1!
Кроме этих эпизодов, стоит вспомнить врывание Хаверца на левый край штрафной с ударом в ближний угол. Самба парировал. Ланс же имел угловой со скидкой на 11 метров, которую ударом с разворота завершил Дансо – мимо дальней штанги! Вот и вся острота в первом тайме.
После перерыва ничего не изменилось, кроме результата. Замены Артеты ничем не помогли
С 46-й по 70 минуты Арсенал и Ланс провели по три удара. Лондонцы стартовали лучше – сразу со стартом второго тайма они провели топовый момент. Хаверц отобрал мяч в центре и отдал проникающий пас на левый край штрафной, где Троссар расшатал Гради. Дальнейший выстрел с минимального расстояния потянул Самба.
Но развить успех не удавалось. "Канониры" все так же катали мяч взад-вперед без продвижения. Команда просто не понимала, как открыть блок французов, но могла прошить его на 68-й минуте вследствие розыгрыша после углового. Эдегор вырезал мяч на Томиясу, а тот мощно пробил низом метров с пяти – Самба парировал ногами!
Ланс же незадолго до этого момента огрызнулся опасной контратакой. Габриэл обрезался, после чего Томассон принял разрезной пас и покатил на 11 метров. Сотока спокойно замкнул, однако мяч пролетел рядом с правой стойкой. Это был звоночек, который "канониры" не услышали – за что и были наказаны уже на 69-й.
Хозяева обычной стеночкой отыграли Зинченко на фланге, после чего Франковски пошел в прорыв. Александр за Пшемыславом не успел, дав ему прострелить в центр штрафной – куда влетел Ваи, который направил сферу в дальний угол. 2:1!
Микель Артета мгновенно провел замены. Уайт вышел вместо Зинченко (Томиясу перешел на левый фланг), Нельсон вместо Троссара, а Хаверц уступил место для Смита-Роу. Впрочем, нельзя сказать, что перестановки сработали. До последних минут второго тайма Арсенал оставался без моментов.
Только в эндшпиле встречи Ланс занервничал. Смит-Роу стрелял с правого края штрафной, Нельсон имел удар с 11 метров, плюс произошла возникавшая легкая паника на стандартах. Впрочем, Самба вступил в игру лишь раз. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Ланса – первые в Лиге чемпионов после 21 года отсутствия!