Лига чемпионов: известны 5 пар решающего раунда квалификации – украинец продолжает борьбу, еще 1 участник под вопросом
Стадия 3-го раунда квалификации ЛЧ 2023/24 практически завершена. Пять пар раунда плей-офф уже известны, осталось определить последнего участника.
Третий раунд отбора Лиги чемпионов 2023/24 почти подошел к концу. Последнего участника раунда плей-офф квалификации определят АЕК Афины и Динамо Загреб, которые сыграют в ответном матче в субботу, 19 августа. Победитель этого противостояния сыграет с Антверпеном.
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По итогам матчей, сыгранных 15 августа, путевки в следующий раунд добыли Маккаби Хайфа, Ракув (за который выступает Владислав Кочергин), Копенгаген, Мольде, Галатасарай, Рейнджерс, Брага, ПСВ и Панатинаикос. Янг Бойз и Антверпен получили прямые путевки в финал квалификации ЛЧ.
Лига чемпионов 2023/24. Раунд плей-офф квалификации
Путь чемпионов
Маккаби Хайфа – Янг Бойз
Антверпен – АЕК Афины/Динамо Загреб
Ракув – Копенгаген
Мольде – Галатасарай
Путь представителей лиг
Рейнджерс – ПСВ.
Брага – Панатинаикос.
Матчи раунда плей-офф квалификации ЛЧ состоятся 22/23 29/30 августа. Жеребьевка группового этапа запланирована на 31 августа.
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