Третий раунд отбора Лиги чемпионов 2023/24 почти подошел к концу. Последнего участника раунда плей-офф квалификации определят АЕК Афины и Динамо Загреб, которые сыграют в ответном матче в субботу, 19 августа. Победитель этого противостояния сыграет с Антверпеном.

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По итогам матчей, сыгранных 15 августа, путевки в следующий раунд добыли Маккаби Хайфа, Ракув (за который выступает Владислав Кочергин), Копенгаген, Мольде, Галатасарай, Рейнджерс, Брага, ПСВ и Панатинаикос. Янг Бойз и Антверпен получили прямые путевки в финал квалификации ЛЧ.

Лига чемпионов 2023/24. Раунд плей-офф квалификации

Путь чемпионов

Маккаби Хайфа – Янг Бойз

Антверпен – АЕК Афины/Динамо Загреб

Ракув – Копенгаген

Мольде – Галатасарай

Путь представителей лиг

Рейнджерс – ПСВ.

Брага – Панатинаикос.

Матчи раунда плей-офф квалификации ЛЧ состоятся 22/23 29/30 августа. Жеребьевка группового этапа запланирована на 31 августа.

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