Бавария размышляет над будущим вингера Брайана Сарагосы, который может покинуть команду.

В зимнее трансферное окно мюнхенский клуб оформил трансфер испанского вингера из Гранады. Бавария заплатила за Брайана Сарагосу 13 миллионов евро, впрочем, он так и не смог завоевать доверие Томаса Тухеля. СМИ писали даже о конфликте между тренером и игроком.

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Сарагоса может покинуть Баварию летом. Руководство мюнхенцев не исключает вариант с арендой. Окончательное решение все еще не принято, поскольку все будет зависеть от нового тренера, который придет летом. На 22-летнего испанца претендует Реал Вальядолид из Сегунды.

С момента перехода в Баварию Сарагоса сыграл лишь 35 минут, выйдя в двух матчах Бундеслиги.

Напомним, что мюнхенцы перед подписанием испанца размышляли над арендой Михаила Мудрика, впрочем, решили сконцентрировать свое внимание именно на трансфере Брайана.

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