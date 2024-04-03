Баварія розмірковує над майбутнім вінгера Браяна Сарагоси, який може покинути команду.

У зимове трансферне вікно мюнхенський клуб оформив трансфер іспанського вінгера з Гранади. Баварія заплатила за Браяна Сарагосу 13 мільйонів євро, утім, він так і не зміг завоювати довіру Томаса Тухеля. ЗМІ писали навіть про конфлікт між тренером та гравцем.

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Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Сарагоса може покинути Баварію влітку. Керівництво мюнхенців не виключає варіант з орендою. Остаточне рішення все ще не ухвалено, оскільки все залежатиме від нового тренера, який прийде влітку. На 22-річного іспанця претендує Реал Вальядолід з Сегунди.

З моменту переходу в Баварію Сарагоса зіграв лише 35 хвилин, виходивши у двох матчах Бундесліги.

Нагадаємо, що мюнхенці перед підписанням іспанця розмірковували над орендою Михайла Мудрика, утім, вирішили сконцентрувати свою увагу саме на трансфері Браяна.

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