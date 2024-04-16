"Мануэль Нойер и Лерой Сане могут сыграть завтра. Из-за ситуации с Гнабри и Команом, наверняка, придется стиснуть зубы как можно дольше.

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Нам снова понадобится все. Нам понадобится страсть и такая же тактическая дисциплина, как и в первом матче. Мы очень хотим выиграть эту игру. Надеемся на такую же атмосферу, как и в первом матче. Особенно с нашей травматической ситуацией, будет чрезвычайно важно, чтобы каждый болельщик пришел поддержать и подтолкнуть нас. Нам понадобится дополнительный процент, чтобы победить Арсенал.

Павлович не имел никакого ритма после игры в Дармштадте, и это было заметно. Я склоняюсь к тому, чтобы поставить его в основу. Но пока что нет причин, почему бы нам не выпустить двух полузащитников, которые играли в первом матче. Тенденция заключается в том, чтобы иметь его в составе. Если ничего не произойдет, я не вижу причин заменять тех, кто играл в первом матче.

Мы рассматриваем позицию левого защитника. У нас есть дополнительный день на подготовку. Это хорошо для нас. Затем мне также нужно поговорить с Мазрауи, ему также пришлось стиснуть зубы в последнее время. Окончательные решения примем сегодня вечером.

У нас есть небольшое преимущество, если вы посмотрите на наш опыт в этом соревновании. Но для того, чтобы превратить его в решающее преимущество, нужен самый высокий результат. Для нас не является нормой выходить в полуфинал. У нас есть одна игра, чтобы сделать следующий большой шаг в ЛЧ. Мы готовы выложиться на полную. Если опыт даст нам дополнительные пять процентов, мы будем счастливы. За победу в этом конкурсе идет горячая борьба.

Я думаю, что с Сака и Мартином Эдегором они всегда атакуют справа, по крайней мере в начале атаки. Они пытаются создать там перекрытие всего, чтобы прорваться или перейти на другую сторону. Мы не узнали ничего нового из воскресной игры чемпионата. Все очень гибко, переходы очень плавные. Большую часть времени все меняется, они не команда, которая придерживается одной формации. Вы можете распознать много автоматических, но также и свободных движений. В первом матче мы играли очень внимательно. Арсенал играет в очень привлекательном стиле и на самом высоком уровне. Мы хорошо сыграли в первом матче, но это лишь половина игры. Нам нужно все снова и надеемся, что домашняя игра станет решающим фактором.

Это игра 50 на 50. Мы хотим снова дойти до полуфинала после долгого времени, а потом пройти весь путь. Конечно, победа в Лиге чемпионов подслащивает каждый сезон для каждого клуба. Конечно, мы недоработали в чемпионате и кубке. Но нам это не нужно, чтобы быть полностью мотивированными завтра. Мы должны выложиться на полную и нам нужен каждый зритель, который готов биться вместе с нами. Мы чувствуем, что готовы, проведем еще одну тренировку и завтра сделаем все, что в наших силах", – цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, первая встреча между Арсеналом и Баварией закончилась вничью 2:2. Ответный матч состоится в среду, 17 апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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