Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о наименее статусном, но не менее интересном противостоянии за выход в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. Матч Боруссия Д – Атлетико состоится сегодня, 16 апреля, на "Вестфаленштадионе". Стартовый свисток главного арбитра Славко Винчича прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

Ожидалось, что поединок в Мадриде не порадует яркими перестрелками вроде тех, что были в других четвертьфиналах. С одной стороны – нестабильная Боруссия, которой повезло со жребием в 1/8. С другой, прагматичный и грозный Атлетико, который прибил могучий Интер в предыдущей стадии. Ну какая интрига?

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В первые полчаса "матрасники" подтвердили прогнозы. И даже превзошли. Подопечные Диего Симеоне накрыли "шмелей" настолько интенсивным прессингом, что немцы начали глотать момент за моментом. Уже на 32-й минуте испанцы вели со счетом 2:0 – впрочем, они допустили ошибку. Атлетико не добил Боруссию, начав работать по счету и надолго забыв о давлении на чужой трети.

Несколько раз дортмундцев поймали на контратаках, да и вообще второй тайм прошел в качелях. Атлетико собственные моменты запорол (в частности, там был выход Корреа один на один). Боруссия, в свою очередь проснулась еще до перерыва, начала огрызаться после и в конце концов забила на 81-й минуте – а потом еще и имела моменты с двумя попаданиями в каркас.

Очень классно сыграли замены Эдина Терзича – Брандт связал игру и улучшил работу в переходных фазах, а также был незаменимым при дистрибуции на чужой трети. Он и сам завершал атаки, пробив в стойку. Появление Алле привело к важнейшему голу, благодаря которому сохранилась интрига, а свежий Байно-Гиттенс мог сравнивать счет (попал в перекладину).

"Шмели" доказали, что они в четвертьфинале не просто так. Дортмунд имеет хорошую систему позиционного наступления, умеет держать удар и остается крайне опасным на встречных курсах. Боруссия в принципе на ходу – в 2024 году подопечные Эдина Терзича провели 16 матчей, одержав 10 побед и расписав 3 ничьи. С марта команда выиграла 7 поединков из 10-ми, прибив на своем пути Баварию, Гладбах, Айнтрахт и ПСВ.

У Атлетико с последними результатами тоже все нормально. На выходных подопечные Диего Симеоне одержали уверенную победу над Жироной (3:1), а перед этим они переиграли Боруссию и Вильяреал. Круто, однако на дистанции в 13 последних матчей мадридцы имеют 6 поражений – среди них разгромы от Барсы и Атлетика, а также фиаско с Кадисом (у которого была 22-матчевая безвыигрышная серия).

Словом, Атлетико нестабилен. Особенно за пределами родного "Метрополитано" (7 поражений в 12-ти поединках). Тем не менее, мадридцы остаются очень опасными для Боруссии. Первые полчаса в столице Испании доказали, что выдержать максимальную интенсивность "матрасников" дортмундцам не по силам – да и без нее подопечные Эль Чоло создали достаточно для разгрома.

Кадровая ситуация

Алле забил Атлетико, однако сломался уже на 10-й минуте встречи с Гладбахом. В домашней игре против Атлетико он не сыграет – а значит надо снова довериться Фюллькругу с его 9-матчевой безголевой серией. Кроме Себастьяна, в лазарете находится Бенсебаини, а участие Байно-Гиттенса остается под вопросом.

Медики Атлетико новых пациентов не получили. На больничном остаются Депай, Витоло и Лемар. Кроме того, из-за перебора карточек не сыграет Лино.

Ориентировочные составы на матч Боруссия Д – Атлетико

Боруссия Д: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Забитцер, Джан – Адееми, Брандт, Санчо – Фюллькруг

Атлетико: Облак – Витсель, Хименес, Аспиликуэта – Молина, Льоренте, Де Пауль, Коке, Корреа – Гризманн, Мората

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Букмекеры ставят на проход Атлетико, хотя конкретно в победе в Дортмунде конторы не уверены. Мадридцам она и не нужна – достаточно и ничьей. Впрочем, снова играть по счету со столь ходовыми "шмелями" может быть опасно, что доказано первой встречей.

Тактику испанцев предсказать трудно, но Боруссия в любом случае вынуждена раскрываться. Значит, будут голы – тем более, что обе команды пропускают регулярно. Кому в сегодняшней перестрелке повезет больше? На это прогноз давать не станем, но в тотал більше 2,5 можно быть уверенным.

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