"Мануель Нойєр і Лерой Сане можуть зіграти завтра. Через ситуацію з Гнабрі та Команом, напевно, доведеться зціпити зуби якомога довше.

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Нам знову знадобиться все. Нам знадобиться пристрасть і така ж тактична дисципліна, як і в першому матчі. Ми дуже хочемо виграти цю гру. Сподіваємося на таку ж атмосферу, як і в першому матчі. Особливо з нашою травматичною ситуацією, буде надзвичайно важливо, щоб кожен вболівальник прийшов підтримати та підштовхнути нас. Нам знадобиться додатковий відсоток, щоб перемогти Арсенал.

Павловіч не мав жодного ритму після гри в Дармштадті, і це було помітно. Я схиляюся до того, щоб поставити його в основу. Але поки що немає причин, чому б нам не випустити двох півзахисників, які грали в першому матчі. Тенденція полягає в тому, щоб мати його в складі. Якщо нічого не станеться, я не бачу причин заміняти тих, хто грав у першому матчі.

Ми розглядаємо позицію лівого захисника. У нас є додатковий день на підготовку. Це добре для нас. Потім мені також потрібно поговорити з Мазрауї, йому також довелося зціпити зуби останнім часом. Остаточні рішення приймемо сьогодні ввечері.

У нас є невелика перевага, якщо ви подивитеся на наш досвід у цьому змаганні. Але для того, щоб перетворити її на вирішальну перевагу, потрібен найвищий результат. Для нас не є нормою виходити у півфінал. У нас є одна гра, щоб зробити наступний великий крок у ЛЧ. Ми готові викластися на повну. Якщо досвід дасть нам додаткові п'ять відсотків, ми будемо щасливі. За перемогу в цьому конкурсі йде гаряча боротьба.

Я думаю, що з Сака та Мартіном Едегором вони завжди атакують справа, принаймні на початку атаки. Вони намагаються створити там перекрити все, щоб прорватися або перейти на інший бік. Ми не дізналися нічого нового з недільної гри чемпіонату. Все дуже гнучко, переходи дуже плавні. Більшу частину часу все змінюється, вони не є командою, яка дотримується однієї формації. Ви можете розпізнати багато автоматичних, але також і вільних рухів. У першому матчі ми грали дуже уважно. Арсенал грає у дуже привабливому стилі та найвищому рівні. Ми добре зіграли в першому матчі, але це лише половина гри. Нам потрібно все знову і сподіваємося, що домашня гра стане вирішальним фактором.

Це гра 50 на 50. Ми хочемо знову дійти до півфіналу після довгого часу, а потім пройти весь шлях. Звичайно, перемога в Лізі чемпіонів підсолоджує кожен сезон для кожного клубу. Звичайно, ми недопрацювали в чемпіонаті та кубку. Але нам це не потрібно, щоб бути повністю мотивованими завтра. Ми повинні викластися на повну і нам потрібен кожен глядач, який готовий битися разом з нами. Ми відчуваємо, що готові, проведемо ще одне тренування і завтра зробимо все, що в наших силах", – цитує Тухеля Bayern & Germany.

Нагадаємо, перша зустріч між Арсеналом та Баварією закінчилася внічию 2:2. Матч-відповідь відбудеться у середу, 17 квітня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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