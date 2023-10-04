Статусный матч второго тура Лиги чемпионов между дортмундской Боруссией и Миланом завершился без голов. Отчет читайте на "Футбол 24".

Милан в предыдущем матче имел грандиозное преимущество над Ньюкаслом, но потерял очки. В Дортмунде итальянская команда не имела права повторить свои ошибки. Боруссия две недели назад проиграла ПСЖ и нуждалась в реванше. Соперники вышли с хорошим настроем на игру и сразу включили высокие скорости.

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Гости задали темп ранним моментом Побеги, на что хозяева ответили дальними ударами Малена и Фюлькруга. Игра на встречных курсах продолжалась. Брандт бьет через себя, а две минуты спустя Жиру и Эрнандес чудом не забили после розыгрыша углового.

Боруссия все же играла острее, найдя слабое место в обороне Милана. Это был фланг Калабрии, где хозяйничали Мален и Бенсебайни. Алжирец дважды эффектно пробил перед перерывом: сначала удар в касание с фланга, затем тонкий чирк пяткой на стандарте.

Игра немного успокоилась, однако потом хаос вернулся. Моменты возникали у обеих команд. Пулишич не наказал бывших партнеров, пробив прямо в голкипера. Затем Тео и Чуквуэзе не попали в цель. На другом конце поля Джан, Нмеча и Байно-Гиттенс приложились к мячу издалека.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Боруссия набрала первое очко в Лиге чемпионов и осталась на дне "группы смерти". Милан имеет два балла и занимает третье место.