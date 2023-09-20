"Одно можно сказать точно: с начала прошлого сезона я еще ни разу не выпускал на поле стартовый состав, который считаю лучшим.

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Всегда у кого-то травмы. Но мы всегда достигали необходимых результатов, кроме нынешнего периода. Я сталкивался с подобным раньше – и преодолевал. С этим надо справиться. Мне подобные ситуации нравятся тем, что тебе надо с ними как-то справиться, надо знать, что делать, а именно – сосредоточиться на процессе", – цитирует наставника манкунианцев Metro.

Напомним, что матч против Баварии в первом туре Лиги чемпионов пропустят Амрабат, Маунт, Шоу, Варан и Ван-Биссака. Манчестер Юнайтед сыграет против мюнхенцев 20 сентября, начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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