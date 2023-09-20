Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг пожалівся на травми, які переслідують його команду з початку сезону.

"Одне можна сказати точно: з початку минулого сезону я ще жодного разу не випускав на поле стартовий склад, який вважаю найкращим.

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Завжди у когось травми. Але ми завжди досягали необхідних результатів, окрім нинішнього періоду. Я стикався з подібним раніше – і долав. З цим треба впоратися. Мені подібні ситуації подобаються тим, що тобі треба з ними якось упоратися, треба знати, що робити, а саме – зосередитись на процесі", – цитує наставника манкуніанців Metro.

Нагадаємо, що матч проти Баварії в першому турі Ліги чемпіонів пропустять Амрабат, Маунт, Шоу, Варан та Ван-Біссака. Манчестер Юнайтед зіграє проти мюнхенців 20 вересня, початок матчу о 22:00 за київським часом.

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