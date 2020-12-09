"Наши коллеги из румынского государственного органа по борьбе с дискриминацией подтвердили, что в румынском языке называть игрока, используя его расу как идентификатор, является проявлением расизма. Нет никакой двусмысленности. Многим игрокам надоели полумеры по борьбе с расизмом, и они более чем когда-либо готовы воспользоваться своим правом остановить матч.

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Этот инцидент показывает необходимость более качественной подготовки официальных лиц матча. Неумышленный расизм – это все равно расизм. Если официальные лица не могут устанавливать стандарты своим поведением, на них нельзя положиться в борьбе с расизмом на поле или на трибунах", – цитирует AP заяву представителя FARE.

Напомним, резервный арбитр Себастьян Кольческу назвал ассистента главного тренера турков Пьера Вебо "черным", что вызвало скандал. Рефери обвинили в расизме и главный тренер Истанбул Башакшехир Окан Бурук решил забрать свою команду с поля. На момент остановки игры счет ни был открыт. Матч доиграют уже сегодня, 9 декабря. Встреча начнется в 19:55 с момента остановки поединка.

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