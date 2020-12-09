Появились новые подробности скандала на почве расизма во время поединка Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбул Башакшехиром.

Румынский журналист Эммануэль Рошу в своем твиттере отметил, что источники, близкие к бригаде арбитров, утверждают, что Пьер Вебо называл судей "цыганами" еще со 2-й минуты матча.

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Кроме того, слово "черный" в адрес помощника наставника Истанбул Башакшехира употреблял не Себастьян Колтеску, а другой член бригады Октавиан Совре.

Напомним, резервный арбитр Себастьян Колтеску назвал ассистента главного тренера турков Пьера Вебо "черным", что вызвало скандал. Рефери обвинили в расизме и главный тренер Истанбул Башакшехира Окан Бурук решил забрать свою команду с поля. На момент остановки игры счет ни был открыт. Матч доиграют уже сегодня, 9 декабря. Встреча начнется в 19:55 с момента остановки поединка.

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BREAKING NEWS: Very important. Sources close to the refs tell me it's assistant ref Octavian Sovre you can hear on the recording here and NOT Coltescu. Also, the Romanian refs claim Webo called them 'gypsy' from the second minute, that being the reason for the 'it's not possible" https://t.co/82ZI9vggIi — Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2020