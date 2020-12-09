ПСЖ – Башакшехир: Вебо называл арбитров матча "цыганами" – шокирующие детали расистского скандала в Лиге чемпионов
Появились новые подробности скандала на почве расизма во время поединка Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбул Башакшехиром.
Румынский журналист Эммануэль Рошу в своем твиттере отметил, что источники, близкие к бригаде арбитров, утверждают, что Пьер Вебо называл судей "цыганами" еще со 2-й минуты матча.
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Кроме того, слово "черный" в адрес помощника наставника Истанбул Башакшехира употреблял не Себастьян Колтеску, а другой член бригады Октавиан Совре.
Напомним, резервный арбитр Себастьян Колтеску назвал ассистента главного тренера турков Пьера Вебо "черным", что вызвало скандал. Рефери обвинили в расизме и главный тренер Истанбул Башакшехира Окан Бурук решил забрать свою команду с поля. На момент остановки игры счет ни был открыт. Матч доиграют уже сегодня, 9 декабря. Встреча начнется в 19:55 с момента остановки поединка.
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