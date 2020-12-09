"Наші колеги з румунського державного органу із боротьби з дискримінацією підтвердили, що в румунській мові називати гравця, використовуючи його расу як ідентифікатор, є проявом расизму. Немає ніякої двозначності. Багатьом гравцям набридли напівзаходи по боротьбі з расизмом, і вони більш ніж коли-небудь готові скористатися своїм правом зупинити матч.

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Цей інцидент показує необхідність більш якісної підготовки офіційних осіб матчу. Ненавмисний расизм – це все одно расизм. Якщо офіційні особи не можуть встановлювати стандарти своєю поведінкою, на них не можна покластися в боротьбі з расизмом на полі або на трибунах", – цитує AP заяву представника FARE.

Нагадаємо, резервний арбітр Себастьян Колтеску назвав асистента головного тренера турків П'єра Вебо "чорним", що спричинило скандал. Рефері звинуватили у расизмі і головний тренер Істанбул Башакшехір Окан Бурук вирішив забрати свою команду з поля. На момент зупинки гри рахунок не був відкритий. Матч дограють вже сьогодні, 9 грудня. Зустріч розпочнеться о 19:55 від моменту зупинки поєдинку.

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